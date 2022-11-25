Учёные заметили астероид всего за несколько часов до столкновения

В целом, это хорошая новость — она показывает, что инструменты мониторинга астероидов становятся лучше. Возможно, в будущем они смогут защитить нас от более опасного объекта.

Обсерватория сделала четыре изображения астероида. Их оказалось достаточно, чтобы рассчитать траекторию объекта. Несколько программ мониторинга столкновений обнаружили, что вероятность падения астероида где-то на североамериканском континенте составляет около 20 процентов.

Последующие наблюдения позволили учёным уточнить свои измерения. Они указали время и место столкновения. В итоге объект можно было наблюдать в виде ярко-зелёного огненного шара над регионом в Южном Онтарио, Канада.