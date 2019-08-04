Учёный предложил использовать атмосферу Земли в качестве линзы для телескопа

Как объяснил учёный, дело в том, что лучи света, проходящие через атмосферу, преломляются. Величина искривления меняется с высотой, и это приводит к увеличению видимых через атмосферу с большого расстояния объектов.

Инструмент, использующий данный принцип, астрофизик назвал «терраскопом». Он, по расчётам учёного, смог бы достичь такого же разрешения, как наземный телескоп с зеркалом диаметром около 100 метров. Однако таких пока не существует.

Разместить «терраскоп» нужно на определённой точке орбиты, которая расположена от Земли на расстоянии в 85% от расстояния до Луны.

Конечно, особенности земной атмосферы, которая насыщена различными веществами, будут ограничивать способности «терраскопа». Но астрофизик считает, что их влияние можно уменьшить, наблюдая лучи, проходящие через верхние слои атмосферы.