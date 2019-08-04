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Учёный предложил использовать атмосферу Земли в качестве линзы для телескопа

Точнее, для «терраскопа»
Астрофизик разработал концепцию нового оптического инструмента для наблюдения за космическими объектами, который использует атмосферу Земли для увеличения. Размещаться такой инструмент будет, конечно, на околоземной орбите.

Как объяснил учёный, дело в том, что лучи света, проходящие через атмосферу, преломляются. Величина искривления меняется с высотой, и это приводит к увеличению видимых через атмосферу с большого расстояния объектов.

Инструмент, использующий данный принцип, астрофизик назвал «терраскопом». Он, по расчётам учёного, смог бы достичь такого же разрешения, как наземный телескоп с зеркалом диаметром около 100 метров. Однако таких пока не существует.

Разместить «терраскоп» нужно на определённой точке орбиты, которая расположена от Земли на расстоянии в 85% от расстояния до Луны.

Конечно, особенности земной атмосферы, которая насыщена различными веществами, будут ограничивать способности «терраскопа». Но астрофизик считает, что их влияние можно уменьшить, наблюдая лучи, проходящие через верхние слои атмосферы.

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