Учёный рассказал, почему любовь к спорту похожа на религиозную веру

Так, спорт помогает людям почувствовать себя частью сообщества, обрести смысл и идентичность — это важно для почти 5 миллиардов фанатов по всему миру. По словам Смита, любовь к спорту — это врождённая потребность, которая помогает укреплять связи между людьми и выживать в обществе. Фанаты испытывают сильные эмоции — радость побед и горечь поражений — которые остаются в памяти и укрепляют веру в команду.

Психологические механизмы, такие как оптимизм и склонность замечать только подтверждающую веру информацию, делают преданность ещё крепче. Для многих болельщиков поддержка команды — это не просто хобби, а часть личности, похожая на… религиозные убеждения, уверяет учёный.

Мозг создаёт для фанатов отдельное «пространство», где они могут переживать яркие эмоции и поддерживать веру в свою команду, даже если это не всегда логично. Психологические защитные механизмы помогают оправдывать неудачи и сохранять веру.

Общение с другими болельщиками усиливает чувство единства и принадлежности, похожее на «религиозные собрания».

А вы спорт любите?