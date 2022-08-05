Учёный выдал фото колбасы за снимок звезды Проксима Центавра

Проксима Центавра — это ближайшая к Солнцу звезда. Она находится всего в 4,24 светового года от него. Представляет собой красный карлик.

Директор по исследованиям Комиссариата по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам Франции (CEA) Этьен Кляйн (Etienne Klein) выдал в Twitter снимок колбасы за фото этой звезды. Твит активно репостили и комментировали, не замечая подвоха. Чуть позже учёный признался, что всех обманул. Его раскритиковали, но Кляйн пояснил, что хотел своим поступком показать, как легко распространяются фейки в социальных сетях.