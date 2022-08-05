Наука и технологии
Сегодня в 14:40
1 мин.

Учёный выдал фото колбасы за снимок звезды Проксима Центавра

Это была шутка, но поверили многие
Французский учёный опубликовал в Twitter фотографию ломтика колбасы чоризо, заявив, что это изображение диска звезды Проксима Центавра, полученное телескопом «Джеймс Уэбб». Поступил он так неспроста.
Учёный выдал фото колбасы за снимок звезды Проксима Центавра

Проксима Центавра — это ближайшая к Солнцу звезда. Она находится всего в 4,24 светового года от него. Представляет собой красный карлик.

Директор по исследованиям Комиссариата по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам Франции (CEA) Этьен Кляйн (Etienne Klein) выдал в Twitter снимок колбасы за фото этой звезды. Твит активно репостили и комментировали, не замечая подвоха. Чуть позже учёный признался, что всех обманул. Его раскритиковали, но Кляйн пояснил, что хотел своим поступком показать, как легко распространяются фейки в социальных сетях.

Новости партнеров
Новости партнеров