Угадайте, чья армия, по мнению Пентагона, самая боеспособная

Колин Каль на конференции в институте Брукингса заявил следующее: “Никто не должен сомневаться в том, что Соединенные Штаты Америки являются самыми боеспособными в мире”. Ну, другого сказать он не мог.

Помимо прочего, в своей речи она также сказал, что, по его мнению, Китай тоже не ставит под сомнение данное утверждение: “Я не думаю, что Китай в этом сомневается, полагаю, что Китай в курсе наших мощностей”

Ранее из зарубежных СМИ стало известно, что власти США надеется, что благодаря своему влиянию Россия и Китай смогут не допустить проведения Северной Кореей ядерных испытаний.