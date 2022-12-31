Украина получит ракеты с дальностью полета до 300 километров

На вопрос журналиста, уверен ли глава ведомства в том, что Киев получит танки, ATACMS и современные ударные беспилотники в ближайшие месяцы, он ответил: "В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации в поле боя".

Правда ли, что системы ПВО Пэтриот насколько бестолковые, какими их рисуют в патриотичных СМИ? Чем эта система отличается от С-300, которые изначально были в ВСУ, и что представляет собой в сравнении – все это вы можете узнать в нашем материале.