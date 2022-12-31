Украина получит ракеты с дальностью полета до 300 километров

13:50, 31 декабря 2022
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Украина получит ракеты с дальностью полета до 300 километровИ не только
Украина получит американские MGM-140 ATACMS, ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров в 2023 году, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кареба в интервью “РБК-Украина”. Помимо ракет Штаты отправят на Украину танки и современные беспилотники.
Фото: Википедия
На вопрос журналиста, уверен ли глава ведомства в том, что Киев получит танки, ATACMS и современные ударные беспилотники в ближайшие месяцы, он ответил: "В следующем году да. Но это будет зависеть и от ситуации в поле боя".
Правда ли, что системы ПВО Пэтриот насколько бестолковые, какими их рисуют в патриотичных СМИ? Чем эта система отличается от С-300, которые изначально были в ВСУ, и что представляет собой в сравнении – все это вы можете узнать в нашем материале.