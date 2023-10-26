За последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительный урон, потеряв три танка Leopard 2. Forbes подчеркивает, что уничтожение трех немецких танков в Запорожье является существенной неудачей, учитывая усилия Украины по сохранению западных танков.

На этом фоне больший интерес вызывают сообщения, что Европейский Союз (ЕС) отстает от графика выполнения своего обязательства по поставке Украине боеприпасов. По данным источников, в рамках этой инициативы было поставлено лишь около 30% от запланированного.