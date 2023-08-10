Украина впервые отчиталась об использовании кассетных боеприпасов перед США

Украина впервые отчиталась об использовании кассетных боеприпасов перед СШАКонкретных цифр нет
Как сообщается, Украина представила Пентагону первый отчет о применении кассетных боеприпасов, поставленных Соединенными Штатами. Об это пишет Лента.ру со ссылок на CNN.
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Как сообщает CNN со ссылкой на представителя украинских властей, документ содержит информацию о количестве использованных боеприпасов и данные о целях, которые они поразили. Конкретные цифры, содержащиеся в отчете, представитель украинских властей не раскрыл.
В начале июля США объявили о своем решении предоставить Украине кассетные боеприпасы. Администрация Байдена пояснила, что использование таких боеприпасов сопряжено с риском для гражданского населения, что и послужило причиной задержки их передачи.
Ранее американское издание The Drive на одном из видео в интернете заметило 70-мм неуправляемые ракеты Hydra, которые США передали в очередном пакете военной помощи Украине.