Украина впервые отчиталась об использовании кассетных боеприпасов перед США

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя украинских властей, документ содержит информацию о количестве использованных боеприпасов и данные о целях, которые они поразили. Конкретные цифры, содержащиеся в отчете, представитель украинских властей не раскрыл.

В начале июля США объявили о своем решении предоставить Украине кассетные боеприпасы. Администрация Байдена пояснила, что использование таких боеприпасов сопряжено с риском для гражданского населения, что и послужило причиной задержки их передачи.

Ранее американское издание The Drive на одном из видео в интернете заметило 70-мм неуправляемые ракеты Hydra, которые США передали в очередном пакете военной помощи Украине.