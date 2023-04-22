Украине прислали неработающие комплексы ПВО

Имея ограниченное покрытие ПВО, Украина прибегала к использованию советских ЗРК "Бук" и ЗРК средней дальности «Hawk» до прибытия американских систем «Пэтриот». Происхождение неполной поставки оружия не раскрывается.

ЗРК Hawk был разработан в 1960-х годах и снят с вооружения армии США в середине 1990-х годов. Несмотря на свой возраст, он остается серьезным оружием, особенно против низколетящих целей. Однако про эту поставку сказать такого нельзя, потому что без нужных радаров их можно назвать бесполезными.

Ранее NATO заявила, что в будущем передаст Украине дальнобойный снаряд, с помощью которого ВСУ смогут «достать до Крыма». Испытания нового дальнобойного маневрирующего снаряда (LRMP) назначены на конец 2023 года.