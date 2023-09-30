Примечательно, что украинская тактическая группа была вооружена немецкими зенитно-ракетными комплексами IRIS-T и построена по стандартам НАТО. Несмотря на соответствие стандартам НАТО, группа оказалась неэффективной и не смогла выполнить поставленные задачи.

Это событие подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются украинские войска в противодействии российским военным операциям, и ставит под сомнение эффективность их систем ПВО в продолжающемся конфликте.

Ранее обозреватели американского издания The Drive Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей оценили возможные результаты применения Украиной оперативно-тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) с кассетной боевой частью. Эти ракеты могут запускаться с РСЗО M142 HIMARS. Однозначной информации о передаче ATACMS Украине нет, но некоторые источники сообщают о передаче «пробной» партии ракет из Польши. Американские обозреватели считают, что в результате применения этих боеприпасов у России начнутся проблемы.