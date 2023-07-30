Украинские военные используют Starlink, но Маск ограничивает их использование

ВСУ, по данным издания, планировали использовать ее для отправки беспилотника, оснащенного взрывчаткой, для атаки на российские корабли в Черном море. NYT также сообщает, что Маск частично отключил Starlink на Украине из-за неоплаченных счетов.

Ранее стало известно, что бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом, двумя «IT-титанами», может не состояться. Цукерберг выразил неуверенность в вероятности долгожданной схватки. Тем не менее, фанаты с двух сторон могут не терять надежды, поскольку Маск пока не отказывался от поединка.