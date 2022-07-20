Украинский беспилотник турецкого происхождения: страна начнет производить знаменитые Bayraktar

При этом, как стало ранее известно, компания Baykar Makina заявила, что никогда не поставляла свои боевые беспилотники Bayraktar России и не будет этого делать в будущем.

“Мы им ничего не доставляли или не поставляли. Также (в будущем) мы этого делать не будем. Потому что мы поддерживаем Украину”, — заявили в компании.