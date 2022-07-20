Украинский беспилотник турецкого происхождения: страна начнет производить знаменитые Bayraktar

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Украинский беспилотник турецкого происхождения: страна начнет производить знаменитые BayraktarЗаявил премьер-министр страны
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство страны направит в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Что также позволит Украине производить турецкие беспилотники Bayraktar.
Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников Bayraktar
Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины
При этом, как стало ранее известно, компания Baykar Makina заявила, что никогда не поставляла свои боевые беспилотники Bayraktar России и не будет этого делать в будущем.
“Мы им ничего не доставляли или не поставляли. Также (в будущем) мы этого делать не будем. Потому что мы поддерживаем Украину”, — заявили в компании.