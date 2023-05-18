Украинским пилотам запретили обучаться на европейских F-16

Украинским пилотам запретили обучаться на европейских F-16Запрет пришел со стороны США
Сообщается, что США запретили украинским пилотам тренироваться на истребителях F-16, принадлежащих европейским странам. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Украинский чиновник сообщил, что власти США скептически относятся к предоставлению самолетов Киеву, и без их одобрения украинские пилоты получат только теоретическую подготовку без реального опыта полетов на F-16.
Источник New York Times предположил, что нежелание может быть вызвано опасениями по поводу стоимости передачи американских F-16 Украине, так как это может нанести ущерб военному бюджету.
Ранее Госдеп США объявил награду в $10 млн за информацию, которая могла бы помочь найти россиянина Михаила Матвеева, подозреваемого Вашингтоном в кибервымогательствах.