Украинским пилотам запретили обучаться на европейских F-16

Украинский чиновник сообщил, что власти США скептически относятся к предоставлению самолетов Киеву, и без их одобрения украинские пилоты получат только теоретическую подготовку без реального опыта полетов на F-16.

Источник New York Times предположил, что нежелание может быть вызвано опасениями по поводу стоимости передачи американских F-16 Украине, так как это может нанести ущерб военному бюджету.

Ранее Госдеп США объявил награду в $10 млн за информацию, которая могла бы помочь найти россиянина Михаила Матвеева, подозреваемого Вашингтоном в кибервымогательствах.