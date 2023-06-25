Уличные LED-фонари серьезно помешали науке

Уличные LED-фонари серьезно помешали наукеОни также влияют и на здоровья
Светодиодные фонари стали популярными благодаря своей энергоэффективности и длительному сроку службы, но была обнаружена и обратная сторона. Один из округов штата Вашингтон перешел на светодиодные фонари и вскоре там поняли, что свет от ярких светодиодных ламп заслоняет около половины ранее видимых звезд для астрономов.
Это часть большой проблемы, поскольку искусственное освещение, особенно светодиоды, излучающие чрезмерное количество бликов, за последнее десятилетие ежегодно делают ночное небо почти на 10% светлее.
Для здоровья тоже есть проблемы, потому что избыток синих волн в светодиодных лампах может нарушить человеческий циркадный ритм.
Чтобы смягчить эти последствия, эксперты рекомендуют использовать светодиодные лампы более теплого цвета и принимать такие меры, как установка штор.
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