Уличные LED-фонари серьезно помешали науке

Это часть большой проблемы, поскольку искусственное освещение, особенно светодиоды, излучающие чрезмерное количество бликов, за последнее десятилетие ежегодно делают ночное небо почти на 10% светлее.

Для здоровья тоже есть проблемы, потому что избыток синих волн в светодиодных лампах может нарушить человеческий циркадный ритм.

Чтобы смягчить эти последствия, эксперты рекомендуют использовать светодиодные лампы более теплого цвета и принимать такие меры, как установка штор.

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