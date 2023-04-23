Уменьшить «присутствие спецслужб»: Германия объяснила высылку российских дипломатов

Решение было принято после нескольких недель обсуждений с российской стороной. По данным издания «Подъем», всего из страны выдворили более 20 сотрудников.

В ответ на это Москва планирует выслать из страны 34 из 90 работающих в России немецких дипломатов. Этой информацией со ссылкой на свои источники поделилась газета Bild

Ранее стало известно, что Германия закрыла три последние атомные электростанции, положив конец своей «ядерной эре», длившейся более шести десятилетий. План постепенного отказа от ядерной энергии был принят более 20 лет назад.