«Умный» замок со сканером отпечатков пальцев взломали магнитом

Речь идёт о навесном замке One Plus от компании Tapplock. Он оснащён сканером отпечатков пальцев для надёжности. Однако, как показала практика, это не помогает.

Недостатки устройства продемонстрировал автор YouTube-канала LockPickingLawyer. Он смог запустить электрический мотор внутри замка с помощью мощного магнита. Блогер несколько раз провёл магнитом рядом с закрытым замком, и тот спокойно разомкнулся.

Сообщается, что Tapplock One Plus стоит $99 (почти 8 тысяч рублей по текущему курсу). Скорее всего, высокая цена обусловлена сканером отпечатков пальцев и Bluetooth. Управлять замком, по идее создателей, можно и дистанционно, через мобильное приложение.