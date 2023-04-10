Упражнения могут свести на нет вред от плохого сна и помочь вам жить дольше

В исследовании анализировали данные 92 221 человека в возрасте от 40 до 73 лет. Участники носили трекеры, которые фиксировали их физическую активность.

Если человек спал менее шести часов, то это определяли как короткую продолжительность ночного сна, если от шести до восьми часов, то как нормальную, если более восьми часов, то как долгую. Что касается физических упражнений, то их количество тоже разделили на категории: низкую, среднюю и высокую.

Оказалось, что у людей с низким объёмом упражнений, а также короткой и долгой продолжительностью сна риск смерти от всех причин был на 16 и 37% выше. У тех, кто занимался физическими упражнениями был вреден только короткий сон: он повышал вероятность смерти от всех причин на 41%. Те, кто много тренировался, вообще не страдали от плохого сна.