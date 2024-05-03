Упражнения сожгли больше жира у самцов, чем у самок

Этот вывод был сделан в ходе консорциума Molecular Transducers of Physical Activity Consortium (MoTrPAC) — многолетнего исследования молекулярных основ пользы физических упражнений. В исследовании, в котором приняли участие более 100 ученых и которое было опубликовано в журнале Nature Metabolism, было проанализировано влияние физических упражнений на более чем 35 000 молекул в различных тканях крыс.

В то время как у представителей обоих полов после физических упражнений улучшалась работа печени, укреплялось сердце и повышался иммунитет, в жировой ткани обнаружилось поразительное различие. Самцы крыс сжигали жир для получения энергии, в то время как самки сохраняли свои жировые запасы.

Несмотря на эту разницу, физические упражнения положительно повлияли на состояние жировой ткани у обоих полов. Жировая ткань стала более метаболически активной и менее подверженной сигналам, связанным с ожирением. Этот эффект был более выражен у мужчин, чей исходный жировой профиль был менее здоровым.

Сейчас исследователи переносят полученные результаты на людей, изучая более 1 500 человек.

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