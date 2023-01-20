Уже скоро звёзд на небе станет в два раза меньше

Исследователи проанализировали более 50 000 наблюдений гражданских учёных по всему миру с 2011 по 2022 год. Они отметили, что «скорость, с которой звёзды становятся невидимыми для людей в городских условиях , огромна». Исследователи обнаружили, что изменение количества видимых звёзд можно объяснить увеличением яркости ночного неба. В Европе оно составило +6,5% в год, в Северной Америке — +10,4%.

«Если развитие будет продолжаться такими темпами, ребёнок, родившийся в месте, где видны 250 звёзд, сможет увидеть там только 100 звёзд к своему 18-летию».