Уже скоро звёзд на небе станет в два раза меньше

14:16, 20 января 2023
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Уже скоро звёзд на небе станет в два раза меньшеЯркость неба растёт
Учёные выяснили, что люди во всём мире видят всё меньше и меньше звёзд на ночном небе. Дело в том, что небо становится ярче на 7–10 % в год.
Фото: Unsplash
Исследователи проанализировали более 50 000 наблюдений гражданских учёных по всему миру с 2011 по 2022 год. Они отметили, что «скорость, с которой звёзды становятся невидимыми для людей в городских условиях , огромна». Исследователи обнаружили, что изменение количества видимых звёзд можно объяснить увеличением яркости ночного неба. В Европе оно составило +6,5% в год, в Северной Америке — +10,4%.
«Если развитие будет продолжаться такими темпами, ребёнок, родившийся в месте, где видны 250 звёзд, сможет увидеть там только 100 звёзд к своему 18-летию».