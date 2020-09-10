В 10 млн звёздных системах не нашли следов инопланетян

Учёные уделили внимание созвездию Паруса, пишет ТАСС. Для исследований они использовали радиоволновой телескоп MWA. Он может одновременно наблюдать за миллионами звёзд, благодаря очень широкому углу обзора.

Исследователи искали радиосигналы от внеземных цивилизаций, которые могли бы обитать на планетах, обращающихся вокруг звёзд в созвездии Паруса. Наблюдения длились месяц.

За всё это время не было обнаружено ни одного периодического радиосигнала, происхождение которого можно было бы объяснить только наличием разумных существ. Что любопытно, среди изученных звёздных систем были и те, вокруг которых вращается шесть уже открытых экзопланет.

Это, впрочем, не значит, что во всей вселенной не может существовать больше ни одной разумной цивилизации, кроме нашей.