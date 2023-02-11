В Android 14 появится конвертация обычных SIM-карт в eSIM

16:49, 11 февраля 2023
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В Android 14 появится конвертация обычных SIM-карт в eSIMНо операторы связи тоже должны это поддерживать
В предварительной сборке Android 14 для разработчиков обнаружили опцию конвертации физической SIM-карты в eSIM.
Фото: Unsplash
Эту опцию нашли в настройках. В предварительной сборке она явно не завершена. Разработчики также готовят возможность переносить eSIM между разными устройствами.
Что касается превращения SIM-карты в eSIM, то обнаруживший опцию инсайдер ясно даёт понять, что это будет возможно не для каждой SIM-карты. Операторы связи должны будут поддерживать активацию этих недавно созданных eSIM.