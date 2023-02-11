В Android 14 появится конвертация обычных SIM-карт в eSIM

Эту опцию нашли в настройках. В предварительной сборке она явно не завершена. Разработчики также готовят возможность переносить eSIM между разными устройствами.

Что касается превращения SIM-карты в eSIM, то обнаруживший опцию инсайдер ясно даёт понять, что это будет возможно не для каждой SIM-карты. Операторы связи должны будут поддерживать активацию этих недавно созданных eSIM.