Наука и технологии
16:49, 11 февраля 2023
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В Android 14 появится конвертация обычных SIM-карт в eSIM

Но операторы связи тоже должны это поддерживать

В предварительной сборке Android 14 для разработчиков обнаружили опцию конвертации физической SIM-карты в eSIM.

В Android 14 появится конвертация обычных SIM-карт в eSIM

Фото: Unsplash

Эту опцию нашли в настройках. В предварительной сборке она явно не завершена. Разработчики также готовят возможность переносить eSIM между разными устройствами.

Что касается превращения SIM-карты в eSIM, то обнаруживший опцию инсайдер ясно даёт понять, что это будет возможно не для каждой SIM-карты. Операторы связи должны будут поддерживать активацию этих недавно созданных eSIM.

Источник:AndroidPolice
Теги:
#Android 14
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#eSIM
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