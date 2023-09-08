В БРИКС может появиться единая валюта

Он отметил, что хотя данный процесс будет долгим и сложным, страны-члены БРИКС в конечном итоге могут прийти к этому решению. Биричевский подчеркнул важность диверсификации валютных резервов и выразил уверенность, что создание общей валюты станет одним из шагов в этом направлении.

Ранее в России произошло событие, которое может стать вехой в развитии отечественной экономики. Компания Ингосстрах продала первый страховой полис за цифровые рубли. Эта транзакция стала частью пилотного проекта, направленного на тестирование новой формы национальной валюты. Оплата прошла максимально просто и быстро. Клиент выбрал нужный страховой продукт, получил QR-код и через своё банковское приложение провёл операцию.