В чем особенность использующихся на Украине российских беспилотников

В чем особенность использующихся на Украине российских беспилотниковИ кто их производит
Информированный источник РИА Новостей рассказал, что вооруженные силы Российской Федерации используют на Украине пикирующие беспилотники. Помимо прочего он рассказал и об их особенностях.
В зоне проведения специальной военной операции российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, что повышает эффективность уничтожения украинской бронетехники, и в первую очередь танков
По его словам, благодаря характеристикам этих барражирующих дронов, они способны практически “отвесно” атаковать бронетехнику противника. В первую очередь их целями являются танки, у которых выцеливаются слабозащищенные крыши башни или моторного отсека. Как отмечает собеседник издания, в них есть режим пикирования, который предусмотрен программным обеспечением, поэтому он не требует особой квалификации оператора.
Ранее NASA опубликовало спутниковый снимок, на котором можно ясно увидеть последствия отключения электроэнергии в Украине.