В чем особенность использующихся на Украине российских беспилотников

По его словам, благодаря характеристикам этих барражирующих дронов, они способны практически “отвесно” атаковать бронетехнику противника. В первую очередь их целями являются танки, у которых выцеливаются слабозащищенные крыши башни или моторного отсека. Как отмечает собеседник издания, в них есть режим пикирования, который предусмотрен программным обеспечением, поэтому он не требует особой квалификации оператора.

Ранее NASA опубликовало спутниковый снимок, на котором можно ясно увидеть последствия отключения электроэнергии в Украине.