В декабре случится редчайшее астрономическое событие впервые с 1226 года

Naked Science пишет, что наблюдать событие можно будет в любой точке Земли. Астрономы объяснили, что примерно раз в 20 лет эти планеты сближаются на небесной сфере, но грядущее совмещение можно назвать исключительным.

Видимое расстояние между Юпитером и Сатурном с 16 по 25 декабря будет составлять меньше диаметра Луны. А вечером 21 декабря земному наблюдателю будет казаться, что расстояние между планетами и вовсе равно одной пятой лунного диаметра.

Искать Юпитер и Сатурн нужно будет в западной части неба после захода солнца. Конечно, при условии хорошей погоды. В следующий раз такое событие состоится в 2080 году.