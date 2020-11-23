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В декабре случится редчайшее астрономическое событие впервые с 1226 года
Юпитер и Сатурн почти сольются на небе
21 декабря 2020 года можно будет увидеть редчайшее астрономическое событие — Юпитер и Сатурн окажутся очень близко друг к другу на небе. В последний раз такое наблюдалось в 1226 году.
Naked Science пишет, что наблюдать событие можно будет в любой точке Земли. Астрономы объяснили, что примерно раз в 20 лет эти планеты сближаются на небесной сфере, но грядущее совмещение можно назвать исключительным.
Видимое расстояние между Юпитером и Сатурном с 16 по 25 декабря будет составлять меньше диаметра Луны. А вечером 21 декабря земному наблюдателю будет казаться, что расстояние между планетами и вовсе равно одной пятой лунного диаметра.
Искать Юпитер и Сатурн нужно будет в западной части неба после захода солнца. Конечно, при условии хорошей погоды. В следующий раз такое событие состоится в 2080 году.