В статье под названием «Да, санкции против России работают» Боррель рассказал о влиянии ограничений на Москву. Он заявил, что введенные санкции привели к сокращению поставок из России в страны Европейского союза (ЕС) более чем на 70% по сравнению с уровнем 2021 года. Европейский экспорт в Россию также снизился на 54%.

Несмотря на продолжающиеся антироссийские санкции, по расчетам Bloomberg, доходы России от экспорта энергоносителей в июле 2023 года выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,66 млрд долларов.