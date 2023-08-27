Наука и технологии
13:45, 27 августа 2023
1 мин.

В ЕС заявили о рекордном сокращении товарооборота между ЕС и РФ

Но энергоносители им все равно нужны

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил о беспрецедентном сокращении импорта и экспорта между Европой и Россией из-за санкций. Его слова передает Лента.ру.

В ЕС заявили о рекордном сокращении товарооборота между ЕС и РФ

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В статье под названием «Да, санкции против России работают» Боррель рассказал о влиянии ограничений на Москву. Он заявил, что введенные санкции привели к сокращению поставок из России в страны Европейского союза (ЕС) более чем на 70% по сравнению с уровнем 2021 года. Европейский экспорт в Россию также снизился на 54%.

Несмотря на продолжающиеся антироссийские санкции, по расчетам Bloomberg, доходы России от экспорта энергоносителей в июле 2023 года выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,66 млрд долларов.

Новости партнеров
Новости партнеров