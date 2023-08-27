В ЕС заявили о рекордном сокращении товарооборота между ЕС и РФ

13:45, 27 августа 2023
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В ЕС заявили о рекордном сокращении товарооборота между ЕС и РФНо энергоносители им все равно нужны
Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил о беспрецедентном сокращении импорта и экспорта между Европой и Россией из-за санкций. Его слова передает Лента.ру.
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В статье под названием «Да, санкции против России работают» Боррель рассказал о влиянии ограничений на Москву. Он заявил, что введенные санкции привели к сокращению поставок из России в страны Европейского союза (ЕС) более чем на 70% по сравнению с уровнем 2021 года. Европейский экспорт в Россию также снизился на 54%.
Несмотря на продолжающиеся антироссийские санкции, по расчетам Bloomberg, доходы России от экспорта энергоносителей в июле 2023 года выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,66 млрд долларов.