Наука и технологии
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В Германии готовятся к приватизации дочки "Газпрома" Gazprom Germania

Но этого может и не произойти
Бывшую германскую дочку “Газпрома”, Gazprom Germania, могут национализировать. Для этого правительство ФРГ создало холдинговую компанию, о чем сообщает ТАСС.
В Германии готовятся к приватизации дочки "Газпрома" Gazprom Germania

На данный момент бывшая дочка российской компании находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии. При этом, как сообщает ТАСС, холдинговая компания была тайно создана, чтобы иметь возможность в случае чего провести национализацию в краткосрочной перспективе.

Отмечается, что в Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии действительно знали об основании такой компании.

Ранее стало известно, что китайский производитель смартфонов Oppo и его суббренд OnePlus приостановили продажи смартфонов в Германии. Всё из-за патентного иска Nokia. Nokia обвинила компании в использовании своей запатентованной технологии для обработки сигналов 4G и 5G

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