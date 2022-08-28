В Германии готовятся к приватизации дочки "Газпрома" Gazprom Germania

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В Германии готовятся к приватизации дочки "Газпрома" Gazprom GermaniaНо этого может и не произойти
Бывшую германскую дочку “Газпрома”, Gazprom Germania, могут национализировать. Для этого правительство ФРГ создало холдинговую компанию, о чем сообщает ТАСС.
На данный момент бывшая дочка российской компании находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии. При этом, как сообщает ТАСС, холдинговая компания была тайно создана, чтобы иметь возможность в случае чего провести национализацию в краткосрочной перспективе.
Отмечается, что в Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии действительно знали об основании такой компании.
Ранее стало известно, что китайский производитель смартфонов Oppo и его суббренд OnePlus приостановили продажи смартфонов в Германии. Всё из-за патентного иска Nokia. Nokia обвинила компании в использовании своей запатентованной технологии для обработки сигналов 4G и 5G