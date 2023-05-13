В Германии появится напечатанный на 3D-принтере дата-центр

В Германии появится напечатанный на 3D-принтере дата-центрСтроительно завершится через 2 месяца
В Гейдельберге (Германия) началось строительство революционного 3D-печатного центра обработки данных. Компания Heidelberg iT Management, оператор объекта, утверждает, что это будет самое большое 3D-печатное здание в Европе.
Ожидается, что центр обработки данных начнет функционировать к концу этого года. В процессе строительства используются перерабатываемые строительные материалы и 3D-принтер Cobod BOD2.
Стены будут сделаны из 100% перерабатываемого бетона, который выделяет на 55% меньше CO2 по сравнению с традиционным цементом. Отделку стен будет выполнять специальный робот-маляр.
Центр обработки данных Baufeld 5 займет площадь менее 600 м2 и будет завершен в июле.
Кстати говоря, недавно стало известно, что Китай планирует испытать 3D-печать кирпичей из лунного грунта в рамках своей программы создания постоянной базы на Луне.