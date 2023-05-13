В Германии появится напечатанный на 3D-принтере дата-центр

Ожидается, что центр обработки данных начнет функционировать к концу этого года. В процессе строительства используются перерабатываемые строительные материалы и 3D-принтер Cobod BOD2.

Стены будут сделаны из 100% перерабатываемого бетона, который выделяет на 55% меньше CO2 по сравнению с традиционным цементом. Отделку стен будет выполнять специальный робот-маляр.