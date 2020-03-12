В игре Minecraft создали библиотеку с запрещёнными текстами

В онлайн-библиотеке содержатся журналистские тексты, которые не прошли цензуру. Чтобы получить к ним доступ, пользователю нужно скачать здание библиотеки и зайти в игру. В библиотеке можно найти отдельные секции с текстами из России, Египта, Мексики, Вьетнама и Саудовской Аравии.

Конкретно по России в библиотеке размещены материалы сайта «Грани.ру». Его в 2014 году заблокировали на основании решения Генпрокуратуры.

Сообщается, что на создание онлайн-библиотеки ушло три месяца. Сконструировала её компания Blockworks. Для «здания» и «окрестностей» использовали более полутора миллиона блоков.