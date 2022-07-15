В миллиарды раз сильнее солнечного: астрономы нашли самое сильное магнитное поле

Новый рекордсмен - бинарная звездная система, известная как Swift J0243.6+6124, в нашей родной галактике. Эта пара состоит из нейтронной звезды, которая высасывает газ из своей звезды-компаньона, формируя вокруг нее диск из вещества. Плазма в этом диске падает вдоль магнитных линий на поверхность нейтронной звезды, которая испускает огромные вспышки рентгеновского излучения. И эта звезда особенно яркая. Долгое время считалось, что эта яркость коррелирует с более сильным магнитным полем, но до сих пор не было никаких прямых измерений магнитного поля сверхяркого рентгеновского аккреционного пульсара.

Используя китайский рентгеновский астрономический спутник Insight-HXMT, исследователи применили метод для расчета магнитного поля Swift J0243.6+6124 и обнаружили, что оно составляет невероятные 1,6 миллиарда Тесла. Это самое мощное магнитное поле из когда-либо обнаруженных во Вселенной. Для сравнения, самое сильное магнитное поле, когда-либо созданное на Земле, составляет 1 200 Тесла, а магнитное поле солнечных пятен равно скромным 0,3 Тесла.