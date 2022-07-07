В Минпромторге Wildberries назвали каналом сбыта контрафакта

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В Минпромторге Wildberries назвали каналом сбыта контрафактаКомпания готова с этим бороться
Маркетплейс Wildberries превращается в канал сбыта контрафактной продукции, заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, о чем сообщают РИА Новости.
Сегодня эта компания (Wildberries, – прим. ред.) действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников
Владислав Заславский
Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга
Он уточнил, что на Wildberries, как минимум, уже были зафиксированы случае продажи рецептурных лекарств, БАДов и контрафактной обуви. Однако, по словам Заславского, компания готова создавать собственную систему для пресечения торговли контрафактной продукцией.
Напомним, что российские магазины электроники, как и Wildberries, уже начали предлагать покупателям ноутбуки Apple, ввезённые в страну через параллельный импорт, и цены на них не сильно отличаются от февральских.
Источник:РИА Новости
Автор:Максим МногословныйТеги: