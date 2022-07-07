В Минпромторге Wildberries назвали каналом сбыта контрафакта

Он уточнил, что на Wildberries, как минимум, уже были зафиксированы случае продажи рецептурных лекарств, БАДов и контрафактной обуви. Однако, по словам Заславского, компания готова создавать собственную систему для пресечения торговли контрафактной продукцией.

Напомним, что российские магазины электроники, как и Wildberries, уже начали предлагать покупателям ноутбуки Apple, ввезённые в страну через параллельный импорт, и цены на них не сильно отличаются от февральских.