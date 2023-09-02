В недавнем интервью вместо Трампа могла выступить нейросеть

Пользователи отметили аномалии, в том числе более высокий тембр голоса и звуковые сбои. Некоторые видные консерваторы даже усомнились в его подлинности.

Авторы интервью настаивает на том, что оно было подлинным, а Трамп даже выложил ролик на своей платформе Truth Social, что еще больше запутало ситуацию.

Этот инцидент подчеркивает растущее недоверие к источникам информации и возможность манипулирования общественным мнением с помощью контента, создаваемого искусственным интеллектом.