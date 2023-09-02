В недавнем интервью вместо Трампа могла выступить нейросеть

В недавнем интервью вместо Трампа могла выступить нейросетьМы не поддерживаем теории заговора
В эпоху распространения генеративного искусственного интеллекта и дипфейк-технологий доверие к СМИ и политике еще больше подорвано. Недавний инцидент с участием бывшего президента Дональда Трампа усилил эти опасения. Трамп участвовал в аудио-интервью, но запись вызвала подозрения в том, что вместо бывшего президента США на созвоне была нейросеть.
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Пользователи отметили аномалии, в том числе более высокий тембр голоса и звуковые сбои. Некоторые видные консерваторы даже усомнились в его подлинности.
Авторы интервью настаивает на том, что оно было подлинным, а Трамп даже выложил ролик на своей платформе Truth Social, что еще больше запутало ситуацию.
Этот инцидент подчеркивает растущее недоверие к источникам информации и возможность манипулирования общественным мнением с помощью контента, создаваемого искусственным интеллектом.