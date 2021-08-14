В новую Call of Duty добавили советскую девушку-снайпера

Если говорить точнее, это часть трейлера. В нём показано, как на вертолёт поднимаются члены победившей команды, которая хочет покинуть поле королевской битвы. Однако последний не успевает это сделать. Его убивает советская девушка. Оружие и форма снайпера подтверждают, что действие игры будет проходить во время Второй мировой войны. Она же, судя по всему, изображена на постере Vanguard.