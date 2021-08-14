В новую Call of Duty добавили советскую девушку-снайпера

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В новую Call of Duty добавили советскую девушку-снайпераОна будет подстреливать игроков
К выходу готовится Call of Duty Vanguard. События новой части шутера должны будут развернуться во времена Второй мировой войны. В трейлере игры заметили советскую девушку-снайпера.
Если говорить точнее, это часть трейлера. В нём показано, как на вертолёт поднимаются члены победившей команды, которая хочет покинуть поле королевской битвы. Однако последний не успевает это сделать. Его убивает советская девушка. Оружие и форма снайпера подтверждают, что действие игры будет проходить во время Второй мировой войны. Она же, судя по всему, изображена на постере Vanguard.
Напомним, анонс Call of Duty Vanguard ожидается уже 19 августа. Согласно ранним утечкам, в игру войдёт сюжетная кампания, зомби-режим и мультиплеер.