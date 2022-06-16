В обломках близкой к нам звезды астрономы не ожидали увидеть сложных конструкций. Они ошибались

HD 53143 - звезда похожая на Солнце и расположенная на расстоянии 59,8 световых лет от Земли в созвездии Киль, - впервые была замечена в 2006 году. Она окружена диском мусора - поясом комет, вращающихся вокруг звезды, которые постоянно сталкиваются и измельчаются в более мелкую пыль и обломки. Ранее ученые считали, что это кольцо, похожее на диск мусора вокруг нашего Солнца, более известный как пояс Койпера.

Новые наблюдения HD 53143 были сделаны с помощью обсерватории ALMA и показали, что мусорный диск звездной системы на самом деле сильно эксцентричен. В кольцеобразных мусорных дисках звезда обычно располагается в центре диска или рядом с ним. Но в эксцентричных дисках эллиптической формы звезда находится в одном из фокусов эллипса, далеко от центра диска. Так обстоит дело с HD 53143, что не было замечена в предыдущих коронографических исследованиях, поскольку коронографы специально блокируют свет звезды, чтобы лучше видеть близлежащие объекты.

"До сих пор ученые никогда не видели мусорный диск с такой сложной структурой. Помимо того, что он представляет собой эллипс со звездой в центре, он также, вероятно, имеет второй внутренний диск, который смещен или наклонен относительно внешнего диска", - говорит Мередит Макгрегор, ведущий автор исследования.