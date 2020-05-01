В онлайн-симуляторе войны пройдут тренировки военных США, России и Европы

Согласно пресс-релизу Gaijin Entertainment, событие предназначено для мирных соревнований между военнослужащими России, США и стран Европы. В игре War Thunder на полях боя встретятся современные танки Т-80У и «Абрамс», боевые машины пехоты БМП-3 и «Брэдли», вертолёты Ми-28 и «Апач», а также европейские образцы техники. Бои состоятся на картах «Аляска», «Финляндия», «Ближний восток», «Моздок» и «Морской терминал».

Как рассказали в Gaijin Entertainment, в компании узнали, что военнослужащие уже используют War Thunder для тренировок во время карантина.

Отмечается, что в событии «Пентагон против Euro Forces против Минобороны» можно выбрать сторону, за которую хочется играть, и вся военная техника откроется автоматически. Поучаствовать в событии смогут не только военные, но и любые опытные игроки в War Thunder: нужно иметь хотя бы один образец любой техники указанных стран V уровня.