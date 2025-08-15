В Пекине сегодня начнется первая в мире «олимпиада» для гуманоидных роботов

Соревнования проходят на арене, где во время Олимпиады-2022 проходил турнир по конькобежному спорту. Сейчас она превращена в высокотехнологичную зону с местами для зарядки и обслуживания роботов.

В программе — 487 соревнований в 26 категориях: от бега и футбола 5 на 5 до сценариев, имитирующих работу в больницах, отелях и на складах. Например, в «больничной» задаче робот должен рассортировать и упаковать лекарства по рецептам, а в «отельной» — найти и выбросить мусор в номере.

Команды могут использовать полностью автономных роботов или управлять ими дистанционно. Для этого на арене установлена зона удалённого управления и быстрый 5G Advanced интернет.

В числе участников — китайские компании Yushu Technology, Xinghaitu, Tiangong, Fourier, а также ведущие университеты Китая. В соревнованиях участвуют и команды из других стран.