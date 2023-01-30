В Петербурге испытают доставку посылок дронами

Такой тест предложила IT-компания «Флай дрон», Минэкономразвития уже одобрило предложение. В рамках испытания также будет установлен экспериментальный правовой режим (ЭПР) на территории города.

Ввести этот ЭПР хотят во втором квартале 2023 года. Он просуществует три года. В частности будут тестировать беспилотники с максимальной взлётной массой от 150 г до 30 кг и более. Они будут доставлять «грузы массой от 0,1 кг до 10 кг и выполнять авиационные работы». Полёты будут проходить в двух зонах в северной и юго-восточной части Санкт-Петербурга.