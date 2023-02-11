В правительстве Британии спрогнозировали падение армии через 5 дней после начала войны

Свои прогнозы он объяснил тем, что страна истощила свои военные запасы из-за трат на оборудование и технику для Украины. Так, Эллвуд отметил, что у британской армии сейчас возникла нехватка зенитных и противотанковых ракет, которые ранее были переданы Киеву.

По данным Financial Times, вследствии этого власти Британии обсуждают меры жесткой экономии, включая консервацию авианосца HMS Prince of Wales и сокращение числа полетов ВВС.

Ранее источник Daily Mail в Министерстве обороны Объединённого Королевства в кулуарах сообщил о том, что страна отдала Украине все свои тяжёлые самоходки AS-90.