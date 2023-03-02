В разгар санкций: российская авиакомпания S7 получила два новых американских самолёта Boeing

В разгар санкций: российская авиакомпания S7 получила два новых американских самолёта BoeingНет, это не шутка
Флот российской авиакомпании S7 Airlines пополнится двумя Boeing 737-900ER, сообщает FrequentFlyers.ru. Самолеты 2018 года будут арендованы у ГТЛК. Ранее они выполняли полеты в рядах индонезийской авиакомпании Lion Air.
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Самолеты PK-LPY и PK-LPW принадлежали ГТЛК с февраля 2020 года, и она сдавала их в аренду индонезийцам. Отмечается, что борты уже прибыли в Москву, но еще не переданы оператору.
Оба борта имеют одноклассную компоновку на 215 кресел, после передачи эксплуатанту и перекраски они начнут летать, преимущественно по международным направлениям.
Ранее Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о разработке сверхзвукового гражданского самолёта. Это совместный проект России и ОАЭ. Первая задача — получить не опытный образец, а демонстратор.