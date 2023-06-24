В России могут отключить интернет в регионах борьбы с мятежниками ЧВК «Вагнер»

Несмотря на то, что доступ к Интернету не ограничен по всей стране, жителям районов, затронутых КТО, следует знать, что в рамках мер безопасности могут быть введены временные ограничения на доступ к некоторым Интернет-ресурсам.

Напомним, что по данным DownDetector, в настоящее время пользователи в России испытывают перебои в работе Telegram. Число жалоб увеличилось в кратном объеме.

Режим контртеррористической операции (КТО) был объявлен в Москве, а также в Воронежской и Московской областях. Все из-за военного мятежа, который начала ЧВК «Вагнер».