В России могут отключить интернет в регионах борьбы с мятежниками ЧВК «Вагнер»Но пока все работает стабильно… кроме Telegram
Роскомнадзор заявил, что в районах проведения контртеррористических операций (КТО) возможны временные ограничения интернет-ресурсов. В настоящее время работа этих ресурсов не ограничивается, передает ТАСС со ссылкой на РКН.
Несмотря на то, что доступ к Интернету не ограничен по всей стране, жителям районов, затронутых КТО, следует знать, что в рамках мер безопасности могут быть введены временные ограничения на доступ к некоторым Интернет-ресурсам.
Напомним, что по данным DownDetector, в настоящее время пользователи в России испытывают перебои в работе Telegram. Число жалоб увеличилось в кратном объеме.
Режим контртеррористической операции (КТО) был объявлен в Москве, а также в Воронежской и Московской областях. Все из-за военного мятежа, который начала ЧВК «Вагнер».