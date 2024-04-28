В России на 72% выросли продажи гаджетов для здоровья

Опубликовано 28 апреля 2024, 19:08
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В России на 72% выросли продажи гаджетов для здоровьяРассказали аналитики restore
Россияне стали чаще покупать гаджеты для здоровья и спорта
Продажи гаджетов для здоровья и активного образа жизни за март–апрель 2024 года сравнили с аналогичным периодом годом ранее. Они выросли на 72%, сообщили эксперты из restore.
Самыми востребованными товарами оказались умные весы для диагностики здоровья (38%), устройства для лифтинга и массажа (20%) и умные скакалки (14%).
Умные часы, позволяющие контролировать пульс, отслеживать калории и качество сна, также пользовались спросом, их продажи выросли на 52%. Популярность портативных гаджетов и аксессуаров для развлечений также увеличилась. Наибольший интерес вызвали миниатюрные наушники (21%), камеры GoPro (15%) и портативные принтеры для фотографий (5%).
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов
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