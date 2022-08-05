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В России нашли способ защитить пассажирские самолёты от птиц
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал систему, которая защищает пассажирские самолёты от птиц.
Названная Orni, система способна отслеживать полёт до ста птиц одновременно на расстоянии до 21 км. Оборудование уже проверили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
В систему входят подсистема радиолокационного обнаружения и сопровождения, в которой есть от одного до четырёх пассивных когерентных локаторов, а также подсистема сопряжения с биоакустическими излучателями и другими устройствами, отпугивающими птиц. При этом данные устройства не создают помехи и не влияют на работу радиотехнического оборудования самолётов и аэропортов.
Orni актуальна, так как, по данным Международной организации гражданской авиации, ежегодно в мире происходит более 5000 столкновений воздушных судов с птицами.