В России нашли способ защитить пассажирские самолёты от птиц

Названная Orni, система способна отслеживать полёт до ста птиц одновременно на расстоянии до 21 км. Оборудование уже проверили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

В систему входят подсистема радиолокационного обнаружения и сопровождения, в которой есть от одного до четырёх пассивных когерентных локаторов, а также подсистема сопряжения с биоакустическими излучателями и другими устройствами, отпугивающими птиц. При этом данные устройства не создают помехи и не влияют на работу радиотехнического оборудования самолётов и аэропортов.

Orni актуальна, так как, по данным Международной организации гражданской авиации, ежегодно в мире происходит более 5000 столкновений воздушных судов с птицами.