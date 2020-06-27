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В России назвали недостатки космического корабля компании Илона Маска
Говорят, что он может быть даже опасен для космонавтов
В России назвали недостатки космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. В журнале «Роскосмоса» заявили, что аппарат даже может быть опасен для здоровья космонавтов.
Авторы материала сообщили, что жидкостные двигатели огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения установлены прямо за стенкой кабины. Это вызывает у специалистов тревогу. Эксперты сомневаются, что соседство с токсичными компонентами топлива, подаваемыми в двигатели системы аварийного спасения под давлением, может быть безопасным для космонавтов. В журнале отметили, что речь идёт о четырёхокиси азота и монометилгидразине.
Напомним, Crew Dragon в конце мая впервые доставил людей на Международную космическую станцию (МКС). Это был в принципе первый пилотируемый запуск, произведённый частной компанией.