В России назвали недостатки космического корабля компании Илона Маска

Авторы материала сообщили, что жидкостные двигатели огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения установлены прямо за стенкой кабины. Это вызывает у специалистов тревогу. Эксперты сомневаются, что соседство с токсичными компонентами топлива, подаваемыми в двигатели системы аварийного спасения под давлением, может быть безопасным для космонавтов. В журнале отметили, что речь идёт о четырёхокиси азота и монометилгидразине.

Напомним, Crew Dragon в конце мая впервые доставил людей на Международную космическую станцию (МКС). Это был в принципе первый пилотируемый запуск, произведённый частной компанией.