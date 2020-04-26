В России рассказали о причинах дешевизны ракет компании Илона Маска

Кратко об исследовании пишет ТАСС. Сообщается, что «Главкосмос» проанализировал данные из открытых источников. В итоге авторы пришли к выводу, что для внутреннего рынка, в частности для NASA и Военно-воздушных сил (ВВС) США, многоразовые ракеты Falcon-9 продаются по определённым ценам, а вот для международного рынка — по другим, гораздо более низким.

В исследовании указано, что SpaceX получила от NASA более $7 млрд по контрактам на разработку технологий и обеспечению доставки грузов и астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

В «Главкосмосе» заключили, что технология многоразовости для ракет с экономической точки зрения оправдана только при наличии «якорного» заказчика на внутреннем рынке. Причём он должен быть готов заплатить максимальную или полную стоимость за ракету. Затем её можно будет использовать повторно в рамках недорогих коммерческих пусковых услуг на внешнем рынке.