В России разработали аналог IMAX

По данным "Ведомостей", первым фильмом, который будет показан в формате “Космакс”, станет "Вызов" режиссера Клима Шипенко. Фильм привлек большое внимание СМИ, потому что частично был снят в космосе.

“Космакс” обещает обеспечить зрителей обеспечить потрясающее визуальное и звуковое качество.

Ранее стало известно, что российские сети кинотеатров и онлайн-платформы расширяют свой каталог за счёт новинок корейских, китайских и японских правообладателей. Учитывая, что, как минимум, корейские фильмы в последние годы получают все большее признание, такой выбор замены “Голливуду” имеет смысл.