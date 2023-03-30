В России разработали аналог IMAX

В России разработали аналог IMAXПервым фильмом станет "Вызов" режиссера Клима Шипенко
“Централ партнершип”, кинопрокатная компания, объявила о создании новой технологии под названием "Космакс", аналога IMAX, сочетающего сверхчеткое и насыщенное изображение с глубоким и детальным звуком. Компания подала заявку на получение патента.
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По данным "Ведомостей", первым фильмом, который будет показан в формате “Космакс”, станет "Вызов" режиссера Клима Шипенко. Фильм привлек большое внимание СМИ, потому что частично был снят в космосе.
“Космакс” обещает обеспечить зрителей обеспечить потрясающее визуальное и звуковое качество.
Ранее стало известно, что российские сети кинотеатров и онлайн-платформы расширяют свой каталог за счёт новинок корейских, китайских и японских правообладателей. Учитывая, что, как минимум, корейские фильмы в последние годы получают все большее признание, такой выбор замены “Голливуду” имеет смысл.