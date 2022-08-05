В России разработали еще одну нейросеть для выявления эпилепсии

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В России разработали еще одну нейросеть для выявления эпилепсииЕго эффективность достигла 100 процентов
Бессудорожные эпилептические припадки могут случиться неожиданно, поэтому ученые ищут способы наилучшего способа их предугадывания. Большой прогресс в этом совершили исследователи из СПбГУ – они разработали нейросеть для выявления таких припадков, основываясь на данных электроэнцефалографии (ЭЭГ), сообщает “Газета.Ru” со ссылкой на Министерство образования и науки.
Приступы случаются из-за внезапного электрического разряда в нейронах головного мозга, поэтому их так тяжело предсказать заранее.
Для теста разработанной специалистами нейросети они загрузили в нее данные 83 пациентов из НМХЦ им. Пирогова. После чего ее выводы сравнили с диагнозами реальных врачей.
Сообщается, что результаты алгоритма и медиков совпали в 80% случаев. Когда ученые исключили 23 некачественных записей ЭЭГ, то они обнаружили, что точность компьютера достигла 100%.
Ранее в университете Иннополис также разработали алгоритм, с помощью которого ученые обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии.