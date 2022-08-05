В России разработали еще одну нейросеть для выявления эпилепсии

Приступы случаются из-за внезапного электрического разряда в нейронах головного мозга, поэтому их так тяжело предсказать заранее.

Для теста разработанной специалистами нейросети они загрузили в нее данные 83 пациентов из НМХЦ им. Пирогова. После чего ее выводы сравнили с диагнозами реальных врачей.

Сообщается, что результаты алгоритма и медиков совпали в 80% случаев. Когда ученые исключили 23 некачественных записей ЭЭГ, то они обнаружили, что точность компьютера достигла 100%.

Ранее в университете Иннополис также разработали алгоритм, с помощью которого ученые обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии.