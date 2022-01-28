В России разработали первые OLED-микродисплеи

Размеры дисплея составляют 15,5х12,5 мм. Он может показывать изображение разрешением 1280х1024 пикселей.

В Ростехе отмечается, что производство OLED-микродисплеев требует соблюдения высоких требований к технологическому процессу. Нужно соблюдать высокую точность обработки верхнего стека кремниевой сверхбольшой интегральной схемы (СБИС) и нанесения многослойной OLED-структуры, толщина которой не превышает 100 нанометров.

Сообщается также, что Россия стала одной из пяти стран в мире, способной создавать OLED-микродисплеи. Объединённая приборостроительная корпорация готова ежегодно выпускать до 5000 устройств.