В России разработали улучшенный метод борьбы с раком

Прототип создан из модифицированных олигонуклеотидов. Это короткие синтетические фрагменты ДНК, из называют гапмерами.

Миронова отмечает, что эта разработка станет основной будущих препаратов, подавляющих свойство раковых клеток выживать после химиотерапии, при этом, этот же подход планируют использовать в борьбе с устойчивостью к антибиотикам.

Работать это будет примерно так: гапмеры проникают в опухолевую клетку, затем блокируют механизм возникновения лекарственной устойчивости, а химиопрепарат уничтожает клетку.

Ранние исследования показали, что популярный травяной чай мате может повысить риск развития некоторых видов рака.