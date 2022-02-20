В России разработали улучшенный метод борьбы с раком

Наука и технологии
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В России разработали улучшенный метод борьбы с ракомНо пока что это прототип
Ведущий научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Надежда Миронова рассказала, что они разработали прототип препарата, который способен преодолеть лекарственную устойчивость раковых клеток к химиотерапии.
Прототип создан из модифицированных олигонуклеотидов. Это короткие синтетические фрагменты ДНК, из называют гапмерами.
Миронова отмечает, что эта разработка станет основной будущих препаратов, подавляющих свойство раковых клеток выживать после химиотерапии, при этом, этот же подход планируют использовать в борьбе с устойчивостью к антибиотикам.
Работать это будет примерно так: гапмеры проникают в опухолевую клетку, затем блокируют механизм возникновения лекарственной устойчивости, а химиопрепарат уничтожает клетку.
Ранние исследования показали, что популярный травяной чай мате может повысить риск развития некоторых видов рака.
Источник: ТАСС