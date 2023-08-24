В России создадут ветроустойчивый дирижабль для грузоперевозок

Фонд перспективных исследований (ФПИ) стартовал проект создания прочного воздушного судна, способного справляться с ветрами, для перевозки грузов в отдалённые и труднодоступные места. Этот проект также направлен на освоение новых месторождений полезных ископаемых. Руководитель группы проекта по воздушным средствам ФПИ, Ян Чибисов, делится информацией о начале работы над этим амбициозным проектом.

На форуме «Технопром-2023», Чибисов представил концепцию воздушного судна под названием «Шкипер». Этот дирижабль имеет длину в 100 метров и способен перевозить до 33 тонн груза на расстояния до 3 тысяч километров с максимальной грузоподъёмностью в 60 тонн. Скорость «Шкипера» приближается к 206 километрам в час.

Этот проект находится на ранней стадии разработки, и его главной целью является обеспечение эффективной доставки грузов в удалённые районы, включая отдельные регионы и всю страну в целом. Главное в этой истории — способность справляться с сильными ветрами, делая воздушное судно сопоставимым с вертолётной техникой по ветровым нагрузкам. Это может значительно способствовать развитию нефтегазового комплекса и освоению недоступных месторождений. Проект рассматривается как эффективное решение для северных регионов и иных отдалённых территорий.