В России вновь займутся производством плавающих гаубиц «Пат-С»

152-миллиметровая гаубица будет установлена на модернизированном шасси боевой машины пехоты БМП-3. По мнению холдинга, эти машины способны значительно повысить эффективность российских мотострелковых подразделений.

Ранее израильский военный аналитик Йона Джереми Боб рассказал, что получение Украиной от США противоракетных систем «Железный купол» не изменит ситуацию. В практическом смысле это бесполезно потому, что Израилю с его территорией необходимо не менее 10 таких систем. А масштабы Украины требуют десятки батарей. По словам аналитика, такого количества этих систем ПРО «просто не существует».