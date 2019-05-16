В России впервые похитили квартиру с помощью электронной подписи

Как рассказали представители Росреестра, де-юре передача квартиры была подтверждена в октябре 2018 года. Был заключён договор дарения, его подали в электронном виде. Документ был удостоверен обеими сторонами при помощи электронной подписи.

Больше полугода владелец квартиры не знал, что она ему больше не принадлежит. Осенью он увидел письмо о том, что кто-то пытался получить доступ к его аккаунту на «Госуслугах», но в техподдержке мужчину уверили, что всё в порядке.

Как пишет «Коммерсант», мошенники смогли получить электронную подпись мужчины, просто обманув удостоверяющие центры. Дело в том, что электронная подпись — аналог реальной, и её необходимо подтвердить, придя в удостоверяющий центр с паспортом. Однако по закону это может сделать и кто-то другой с доверенностью на руках. По всему видимому, мошенники так и поступили.

Делом сейчас занимается полиция.